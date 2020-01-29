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Вирус из Китая ,  
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Глава ВОЗ объявил о созыве экстренного заседания в связи с коронавирусом

Специалисты Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ должны еще раз оценить ситуацию с распространением инфекции и дать рекомендацию, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения
Тедрос Гебреисус (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил о созыве второго заседания Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, посвященного проблеме распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Экспертам предстоит заново оценить происходящее и решить, выросла ли угроза настолько, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).

В предыдущий раз комитет собирался 22–23 января и тогда его члены признали, что ситуация носит экстренный характер, однако сочли преждевременным объявлять ЧСЗМЗ. ВОЗ ограничилась рекомендацией всем странам мира подготовиться к принятию мер по сдерживанию инфекции, а Китаю — усилить эпидемический надзор и активный поиск случаев заболевания на всей своей территории.

Новый созыв заседания комитета по ЧС Гебреисус на своей странице в Twitter объяснил тем, что, хотя подавляющее большинство случаев заражения 2019-nCoV по-прежнему фиксируется в Китае, однако уже в трех других странах отмечены подтвержденные случаи передачи инфекции от человека в человеку.

Глава ВОЗ также отметил, что у зараженных вирусом 2019-nCoV фиксируются различные симптомы. В большинстве случаев они довольно легкие, однако примерно у каждого пятого возникают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе пневмония и дыхательная недостаточность.

Заседание комитета по ЧС состоится в Женеве 30 января. Окончательное решение о необходимости ввести режим ЧСЗМЗ должно быть принято главой ВОЗ.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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По данным ВОЗ на 29 января, общее число подтвержденных случаев заражения 2019-nCoV выросло до 6065. 5997 заражений произошло в Китае (еще 9239 случаев пока не подтверждены) и только 68 — в 15 других странах, в том числе:

  • 14 — в Таиланде;
  • по семь — в Японии, Сингапуре и Австралии;
  • пять — в США;
  • по четыре — в Южной Корее, Малайзии, Франции, Германии и ОАЭ.

Число жертв вируса, по данным ВОЗ, выросло с 106 до 132, случаи смерти от новой болезни зафиксированы пока только в Китае.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, Китай
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