Глава ВОЗ объявил о созыве экстренного заседания в связи с коронавирусом

Специалисты Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ должны еще раз оценить ситуацию с распространением инфекции и дать рекомендацию, стоит ли объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения

Тедрос Гебреисус (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил о созыве второго заседания Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, посвященного проблеме распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Экспертам предстоит заново оценить происходящее и решить, выросла ли угроза настолько, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).

В предыдущий раз комитет собирался 22–23 января и тогда его члены признали, что ситуация носит экстренный характер, однако сочли преждевременным объявлять ЧСЗМЗ. ВОЗ ограничилась рекомендацией всем странам мира подготовиться к принятию мер по сдерживанию инфекции, а Китаю — усилить эпидемический надзор и активный поиск случаев заболевания на всей своей территории.

Новый созыв заседания комитета по ЧС Гебреисус на своей странице в Twitter объяснил тем, что, хотя подавляющее большинство случаев заражения 2019-nCoV по-прежнему фиксируется в Китае, однако уже в трех других странах отмечены подтвержденные случаи передачи инфекции от человека в человеку.

Глава ВОЗ также отметил, что у зараженных вирусом 2019-nCoV фиксируются различные симптомы. В большинстве случаев они довольно легкие, однако примерно у каждого пятого возникают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе пневмония и дыхательная недостаточность.