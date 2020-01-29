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Преследование Ивана Голунова ,  
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Кремль заявил о невмешательстве в расследование дела журналиста Голунова

У Кремля нет намерения и возможности вмешиваться в работу следствия по делу о нарушениях, допущенных при задержании журналиста Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотиков в июне 2019 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что «целью следственных действий является выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона». «Следственный комитет делает свою работу», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Общество

Ранее в Москве задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. По данным источников РБК, речь идет о пяти экс-полицейских. Такое же число задержанных называют ТАСС и «Интерфакс». Позже в пресс-службе СК подтвердили, что в рамках дела Голунова задержаны пять бывших полицейских.

Преследование журналиста началось 6 июня 2019 года. В операции по его задержанию участвовали пять сотрудников УВД по ЗАО столицы. Никулинский районный суд 8 июня отправил Голунова под домашний арест. Через три дня с него сняли обвинения и освободили.

Позже четырех полицейских из УВД по Западному округу Москвы уволили. Президент Владимир Путин также освободил от должности начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Уголовное дело на задерживавших Голунова завели в декабре. О том, что его возбудили, Путин сообщил на своей ежегодной пресс-конференции. Журналист утверждал, что не знал об уголовном деле, а в СК, по его словам, незадолго до пресс-конференции говорили, что не видят оснований для регистрации заявления о преступлении в отношении него.

Теги: Дмитрий Песков, журналист, Иван Голунов, задержание
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