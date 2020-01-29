Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

Иван Голунов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Об этом пишут ТАСС и telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Эту же информацию подтвердил Meduza сам Голунов, а также источник РБК, близкий к центральному аппарату Следственного комитета (СК).

По данным ТАСС, речь идет о пяти экс-полицейских, они находятся на допросе в СК.

Летом 2019 года Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В этом участвовали оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Журналист отверг все обвинения и связал преследование со своей журналистской деятельностью.