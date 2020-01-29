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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов отреагировал на задержание обвинявших его экс-полицейских

Задержание экс-полицейских, которых подозревают в фальсификации дела журналиста — еще не торжество справедливости, считает Иван Голунов. Вначале необходимо дождаться решения суда
Иван Голунов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В разговоре с РБК журналист Иван Голунов прокомментировал задержание бывших сотрудников МВД, которых подозревают в превышении полномочий при возбуждении против него уголовного дела.

На вопрос, удовлетворен ли он новостью о задержании экс-полицейских, Голунов ответил, что говорить рано. «Будет судебное решение — тогда можно будет сказать, восторжествовала ли справедливость, пока происходит какой-то очередной этап [следственных действий])», — пояснил он.

«Возбуждение уголовного дела, которого я так долго добивался при поддержке СМИ и общества, случилось, и это очень хорошо. Будем надеяться, что дело дойдет до суда, который даст оценку всем произошедшим событиям», — прокомментировал Голунов РБК задержания экс-полицейских.

Он отметил, что пока не знает подробностей и имен задержанных, а о задержании бывших сотрудников полиции узнал от СМИ. По данным Telegram-канала Baza и «Коммерсанта», задержанным могут предъявить обвинения в превышении служебных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК) и хранении наркотиков (ст. 228 УК).

«Статья о незаконном хранении наркотиков — это дело, которое было изначально, по которому я изначально проходил обвиняемым, затем стал свидетелем, а затем — потерпевшим», — отметил в разговоре с РБК Голунов. «Фальсификация доказательств — логичная статья, но мне о ней не было известно, я о ней знал сегодня из сообщений СМИ», — добавил журналист. Он отметил, что за последнюю неделю несколько раз принимал участие в следственных действиях, все они были плановыми.

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Общество

Корреспондента Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. 8 июня журналиста отправили под домашний арест, но через три дня отпустили из-за недоказанности причастности к совершению преступления. Сам Голунов утверждал, что наркотики, которые, как утверждали сотрудники МВД, изъяли у него в ходе обысков, ему подбросили из-за его профессиональной деятельности.

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Арест и последующее снятие обвинений с журналиста вызвали общественный резонанс. Полиция заявляла об обнаружении нарколаборатории в квартире журналиста, однако позднее выяснилось, что фотографии нарколаборатории, опубликованные полицейскими, были сделаны не в квартире Голунова. После того как дело против Голунова закрыли, несколько высокопоставленных сотрудников полиции Москвы были уволены.

В июле Следственный комитет начал проверку в отношении полицейских, причастных к задержанию Голунова. Защита жаловалась на бездействие следствия. В ноябре материалы по делу журналиста полностью засекретили.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Иван Голунов
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