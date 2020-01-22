Голунов направил жалобу по своему делу новому генпрокурору

Журналист Meduza Иван Голунов направил новому генеральному прокурору Игорю Краснову жалобу на незаконное уголовное преследование, за которое ему должны принести извинения. Об этом РБК сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Иван направил жалобу на незаконное уголовное преследование на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. До настоящего времени Иван никаких писем с извинениями не получал», — рассказал Бадамшин.

Как пояснил Бадамшин в своем Telegram-канале, при прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям прокурор обязан в течение месяца в письменном виде принести извинения от имени государства (ч. 1 ст. 136 УПК РФ и указание ГП от 03.07.2013 г. № 267/12).

Голунова задержали в июне 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В его доме был проведен обыск. Задержание вызвало резонанс в СМИ и обществе. Через несколько дней дело против журналиста было прекращено. По итогам следственной проверки четверо полицейских, которые участвовали в задержании Голунова, были уволены, а несколько высокопоставленных силовиков сняты с должностей.