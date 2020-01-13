Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Иван Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела, о котором говорил президент Владимир Путин на пресс-конференции в середине декабря. По словам его адвоката, подозреваемых пока нет

Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов в своем Telegram-канале сообщил, что получил от Следственного комитета уведомление о возбуждении уголовного дела в связи с его незаконным задержанием.

По его словам, дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). При этом в постановлении не указано, есть ли фигуранты этого уголовного дела. Обвиняемых или подозреваемых в этом деле по-прежнему нет, сообщил РБК адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Об этом он в декабре написал в письме в ФСБ, в котором просил зарегистрировать сообщение о совершенном преступлении.

О том, что уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент Владимир Путин. «Они все уволены из органов Министерства внутренних дел. Против всех них возбуждены уголовные дела», — сказал президент.