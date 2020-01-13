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Преследование Ивана Голунова ,  
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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Иван Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела, о котором говорил президент Владимир Путин на пресс-конференции в середине декабря. По словам его адвоката, подозреваемых пока нет
Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов в своем Telegram-канале сообщил, что получил от Следственного комитета уведомление о возбуждении уголовного дела в связи с его незаконным задержанием.

По его словам, дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). При этом в постановлении не указано, есть ли фигуранты этого уголовного дела. Обвиняемых или подозреваемых в этом деле по-прежнему нет, сообщил РБК адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Об этом он в декабре написал в письме в ФСБ, в котором просил зарегистрировать сообщение о совершенном преступлении.

О том, что уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент Владимир Путин. «Они все уволены из органов Министерства внутренних дел. Против всех них возбуждены уголовные дела», — сказал президент.

Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина
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Позже Бадамшин рассказал РБК, что дело было возбуждено за день до пресс-конференции главы государства. При этом следователь сказал адвокату, что дело возбуждено не в отношении полицейских, а по факту должностного преступления.

В задержании Голунова 6 июня прошлого года принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Их действия курировал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров. Дело в отношении Голунова возбудил следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина.

Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотических средств. Однако спустя пять дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела и пообещал отстранить всех причастных к нему от работы на время проверки.

По итогам следственной проверки после дела Голунова были уволены четверо полицейских, сообщало в июле ГУ МВД по Москве. В официальном сообщении не уточнялись фамилии уволенных.

Впоследствии стало известно об увольнении начальника УВД по ЗАО Игоря Петухова и Андрея Щирова. Кроме того, должности после дела Голунова лишился помощник главы УФСБ по Москве Марат Медоев, с которым связывали попытку преследования Голунова.

Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста
Общество

Авторы: Артем Филипенок, Маргарита Алехина
Теги: Иван Голунов, МВД
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Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
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