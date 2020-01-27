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Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса

Роспотребнадзор по поручению правительства разработал меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которую обнаружили в Китае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» было зарегистрировано в Минюсте.

Уточняется, что ситуация с распространением нового заболевания находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса, началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту от заболевания умерли 80 человек, по всем миру выявлено более 2,5 тыс. случаев заражения.

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Экспертам Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая удалось установить, что источником заражения стали дикие животные, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухане. В центре также сообщили, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане, провинция Чжэцзян.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который длится до 14 дней.

Помимо Китая, случаи нового заболевания были зафиксированы в Японии, Сингапуре, Таиланде, США, во Франции и ряде других стран.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, заболевание
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