Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса

Роспотребнадзор по поручению правительства разработал меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которую обнаружили в Китае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» было зарегистрировано в Минюсте.

Уточняется, что ситуация с распространением нового заболевания находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса, началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту от заболевания умерли 80 человек, по всем миру выявлено более 2,5 тыс. случаев заражения.