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Вирус из Китая ,  
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Власти Гонконга разрешили госслужащим работать из дома из-за коронавируса

Правительство Гонконга рекомендовало государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление правительства.

«Настоятельно рекомендуется не выходить на работу после окончания праздников и работать из дома. Эта мера будет действовать ориентировочно до 2 февраля, до этого срока государство проведет повторную оценку ситуации», — сообщил представитель правительства. Он отметил, что эта мера не касается работников экстренных служб и основных государственных услуг.

Многие частные компании поддержали инициативу, также продлив новогодние каникулы для сотрудников и запретив поездки в провинцию Хубэй, откуда началось распространение вирусной инфекции.

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Число умерших из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса, растет и уже достигло 106 человек. Инфицированными остаются более 4 тыс. человек. Кроме того, случаи заражения были выявлены в Таиланде, Южной Корее, Австралии, США, Германии, Франции и других странах.

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В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее в стране принимаются меры по минимизации риска распространения вируса. Так, авиакомпании и аэропорты ограничивают полеты в Китай, туроператоры прекращают продажу туров в страну.

Теги: коронавирус, Китай, Гонконг
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