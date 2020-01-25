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Трутнев поручил принять меры защиты жителей от вируса на границе с Китаем

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе ФСБ и губернаторам регионов Дальнего Востока обеспечить безопасность населения в связи с распространением в Китае нового коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Трутнева.

Доклад о комплексе мер, предусмотренных для защиты граждан приграничных регионов должен быть представлен в трехдневный срок, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что российское посольство вместе с китайскими властями работает над вопросом эвакуации граждан России из Уханя, закрытого на карантин в связи с опасностью дальнейшего распространения вируса. Аналогичные переговоры по организации выезда своих граждан также ведут США и Франция.

К настоящему моменту от вируса скончался 41 человек, зафиксированы более 1,3 тыс. случаев заражения. Для оказания помощи больным в Ухане идет строительство двух госпиталей. Носители вируса также были обнаружены в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Франции, США и других регионах.

Теги: правительство, коронавирус, Китай
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