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Кремль отказался оценивать инцидент с главой Чувашии и ключами от машины

В Кремле знают о резонансных случаях с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, однако Москва не будет давать оценку случившемуся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми эпизодами, разными точками зрения, но каких-то оценок я бы не стал давать», — сказал он.

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В январе с участием Игнатьева произошло два скандала. 23 января при вручении ключей от пожарной машины он поднял руку вверх, в результате чего сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть за ключами. В пресс-службе губернатора отметили, что Игнатьев и сотрудник МЧС были знакомы и «все было на позитивной ноте», однако глава ведомства Евгений Зиничев в свою очередь назвал поведение губернатора недопустимым и неэтичным. Сам Игнатьев отверг обвинения в неуважении к МЧС, назвав появившиеся сообщения «откровенной ложью». По словам его жены, видео, ранее появившееся в Сети с мероприятия, было смонтировано, чтобы выставить главу региона не в лучшем свете.

18 января губернатор раскритиковал журналистов, которые приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком», призвав «мочить» таких представителей СМИ. В пресс-службе Игнатьева заявили, что его высказывание означало только призыв к борьбе с «заказным» негативом, а сам губернатор позже извинился за свою фразу, которую, по его мнению, «передернули и переиначили».

Теги: Чувашия, губернатор
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