«Единая Россия» допустила исключение главы Чувашии за видео с МЧСником

Такой вопрос в партии рассмотрят после публикации видео, на котором губернатор Чувашии заносит над головой ключи от пожарной машины, а офицер МЧС прыгает, чтобы достать их

«Единая Россия» рассмотрит вопрос исключения главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии, а также о его соответствии своей должности. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, говорится в сообщении «Единой России», поступившем в РБК.

По его словам, поведение Игнатьева во время вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — сказал он. Турчак добавил, что губернатор будто «забыл, что перед ним офицер МЧС».

Видео: РБК

На звонки РБК глава Чувашии не ответил. Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров отказался комментировать заявление Турчака, отметив, что его рабочий день «закончился полчаса назад».