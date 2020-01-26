Жена главы Чувашии назвала ерундой видео с сотрудником МЧС
Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, специально смонтировано так, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете. Об этом она сообщила «Пятому каналу».
«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда», — сказала она.
По ее словам, Игнатьев сделал это в шутку, так как он знает этого сотрудника МЧС. Она также отметила, что ее супруг не собирается в отставку.
По данным издания «Мой город Чебоксары», инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники. В ролике Игнатьев во время вручения ключей от пожарной машины поднял руку вверх, в результате сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть за ключами.