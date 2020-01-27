Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» обвинения в неуважении к МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины, после чего подвергся критике. Он заявил, что уважительно относится к пожарным, и назвал «домыслами» утверждения об обратном

Михаил Игнатьев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал заявления о своем неуважении к МЧС из-за инцидента с офицером ведомства и ключами от пожарной машины. Его слова приводятся на сайте региональных властей.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям [пожарным] и их труду, поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил Игнатьев.

Он указал, что пожарная техника в республику закупается за счет консолидированного бюджета республики, причем за последние три года из бюджета Чувашии на оснащение местных пожарных было направлено 337 млн руб. Игнатьев также напомнил, что в 2010 году лично участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились».

23 января во время смотра аварийно-спасательной техники Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарных машин и заставил одного из офицеров подпрыгнуть за ними. В пресс-службе чиновника сообщили, что Игнатьев был лично знаком с пожарным и что все происходило «на позитивной ноте».