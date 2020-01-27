В США зафиксировали пять случаев заражения новым коронавирусом

В США зафиксировали всего пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которая начала распространяться в Китае. Об этом сообщается на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Уточняется, что заболевания были зафиксированы в четырех штатах США: Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе и Вашингтоне. Все заболевшие посещали китайский город Ухань, где впервые выявили случаи заражения новым вирусом.

О первом зарегистрированном случае нового заболевания в Соединенных Штатах стало известно 21 января. Позже сообщалось о трех зараженных в стране.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса, произошла Ухане в конце прошлого года. По последним данным, от заболевания уже скончались 56 человек, всего в мире более 2 тыс. зараженных.

Как сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который длится до 14 дней. Он также заявил, что знания о новом коронавирусе пока ограничены, а также неизвестно, какие риски для человека может вызвать его мутация.