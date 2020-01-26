В Японии и США подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В Японии зарегистрировали четвертый случай заражения человека новым коронавирусом из Китая, передает телеканал NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, заболевшим является 40-летний турист из китайского Уханя. Он стал четвертым пациентом с пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом: первый случай заражения им в Японии выявили 16 января. Тогда вирус нашли у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который вернулся из Уханя. Позже из китайского города в Токио прибыли еще два заразившихся туриста — 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Число заразившихся увеличилось и в США: в округе Орандж, штат Калифорния, зарегистрировали третий случай заболевания, передает Reuters. Заразившимся также оказался турист из Уханя. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Первый случай заражения в США 21 января обнаружили у мужчины, вернувшегося в штат Вашингтон из Китая.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года, после чего он распространился по стране и миру: о случаях заболевания сообщали власти Южной Кореи, Сингапура, Канады, Непала, Австралии, Франции и других государств.

На фоне эпидемии российское посольство вместе с китайской стороной начало прорабатывать эвакуацию россиян из провинции Хубэй и Уханя, транспортное сообщение с которым закрыто. Помимо этого, переговоры о вывозе своих граждан на автобусах ведет Франция, а Госдепартамент США 28 января организует рейс из Китая в Сан-Франциско, на котором вывезет персонал своего консульства.