В Китае заявили о риске заражения новым коронавирусом в период инкубации

Новым коронавирусом можно заразиться во время его инкубационного периода. Об этом сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает CGTN.

По его словам, инкубационный период в среднем составляет десять дней. Самый непродолжительный длится один день, а наибольший — 14 дней. Глава комитета отметил, что в этот период вирус заразен, что сильно отличается от ОРВИ.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в других городах Китая, в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии и других государствах.

От вызванной вирусом пневмонии умерли 56 человек, число зараженных превысило 2 тыс. Медики сообщали, что коронавирус передается от человека к человеку.