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Вирус из Китая ,  
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Число заразившихся новым коронавирусом превысило 2 тыс. человек

Более 2 тыс. человек в мире заразились неизвестным ранее коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на данные властей Китая. От пневмонии, вызванной новым вирусом, к данному моменту погибли 56 человек.

Глава госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй отметил, что информации о вирусе недостаточно. Однако известно, что в отличие от тяжелого респираторного синдрома (SARS), также возникшего в Китае и унесшего жизни около 800 человек в 2002–2003 годах, новый коронавирус может передаваться и во время инкубационного периода, который составляет от одного до 14 дней.

Центром распространения неизвестного ранее вируса в конце прошлого года стал китайский Ухань. Помимо КНР случаи заболевания зарегистрированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Канаде и других странах. Из-за эпидемии в ряде китайских регионов ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации, в некоторых городах ограничили транспортное сообщение и отменили массовые мероприятия, а в Пекине органы здравоохранения посоветовали людям приветствовать друг друга жестом без рукопожатия.

Теги: коронавирус, эпидемия, Китай
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