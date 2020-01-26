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Комиссия по помилованию назвала сроки рассмотрения прошения Иссахар

Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар в понедельник, 27 января. Об этом заявила заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, сообщает «Интерфакс».

По словам Семеновой, адвокаты закончили свою работу, и необходимые документы уже переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром их направят в комиссию по помилованию в Московской области. «Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник», — добавила председатель комиссии.

Мать осужденной девушки Яффа Иссахар подтвердила, что ее дочь подала прошение о помиловании, однако сказала, что не знает, сколько времени займет его рассмотрение, передает «РИА Новости».

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Общество

26 января Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, рассказали представители защиты, партнеры коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. По их словам, они объяснили девушке, что для помилования необходимо ее личное обращение к президенту.

Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она направлялась из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, когда российские таможенники нашли у нее 9,5 г гашиша. Химкинский суд приговорил девушку к 7,5 годам колонии.

Власти Израиля уже обращались к Владимиру Путину с просьбой отпустить Иссахар. Во время визита в Израиль в январе 2020 года российский лидер встретился с матерью осужденной, пообещав ей, что «все будет хорошо».

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Иссахар не обращалась к президенту России с прошением о помиловании, посчитав, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не может помиловать девушку без ее обращения.

Теги: помилование
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