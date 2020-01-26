Комиссия по помилованию назвала сроки рассмотрения прошения Иссахар

Подмосковная комиссия по вопросам помилования может рассмотреть прошение осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар в понедельник, 27 января. Об этом заявила заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, сообщает «Интерфакс».

По словам Семеновой, адвокаты закончили свою работу, и необходимые документы уже переданы в администрацию исправительной колонии на регистрацию. Утром их направят в комиссию по помилованию в Московской области. «Заседание предварительно назначено на 18:00 на понедельник», — добавила председатель комиссии.

Мать осужденной девушки Яффа Иссахар подтвердила, что ее дочь подала прошение о помиловании, однако сказала, что не знает, сколько времени займет его рассмотрение, передает «РИА Новости».

26 января Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, рассказали представители защиты, партнеры коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. По их словам, они объяснили девушке, что для помилования необходимо ее личное обращение к президенту.