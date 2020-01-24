Защита обсудит с израильтянкой Иссахар ходатайство Путину о помиловании

В ближайшие дни защита обсудит с осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянкой Наамой Иссахар вопрос о необходимости личного обращения к президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом сообщил РБК представитель защиты.

«Во всех случаях это будет ее личное решение, о котором мы сообщим», — отметил представитель.

Ранее 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не может помиловать Иссахар, поскольку для этого ей необходимо подать личное обращение к главе государства. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?» — сказал он, отметив, что в таких ситуациях должны быть соблюдены формальности.

Глава Общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена в разговоре с «РИА Новости» подтвердил, что для помилования Иссахар необходимо ее личное обращение. «Президент не может принимать решение о помиловании, если нет волеизъявления человека», — пояснил он. По словам адвоката, сейчас у Иссахар есть три варианта — обращение к президенту о помиловании, попытка пересмотра приговора и реабилитация или передача на родину для дальнейшего отбытия наказания.