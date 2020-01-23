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Общество ,  
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Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар

Защита рассчитывает на скорое освобождение осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщил РБК ее адвокат Алексей Добрынин.

«На наш взгляд, все движется к ее освобождению. По крайней мере, мы на это рассчитываем», — сказал он.

Представитель защиты израильтянки подтвердил РБК, что 23 января ее посетит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) журналист Даниил Ломакин сообщил РБК, что 23 января Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию. По его словам, в какую колонию доставят осужденную, пока неизвестно.

Как сообщает «Интерфакс», Москалькова посетит Иссахар в исправительной колонии в поселке Новое Гришино в Московской области. Москалькова сообщила агентству, что процессуальных решений по освобождению израильтянки сейчас нет. При этом омбудсмен добавила, что надеется на их появление «исходя из принципа гуманизма».

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Общество

Химкинский городской суд приговорил Нааму Иссахар к 7,5 года лишения свободы после того, как ее задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле прошлого года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. У девушки в рюкзаке нашли 9,5 г гашиша. Иссахар признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде.

После вынесения приговора президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо Владимиру Путину, в котором попросил проявить милосердие и помиловать Иссахар. Освободить израильтянку также попросил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар
Политика

В октябре израильское издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что перед вынесением приговора Иссахар Москва пыталась обменять девушку на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в Израиле в 2015 году. Его экстрадиции требовали власти США, где его обвиняют в кибермошенничестве. В ноябре его экстрадировали, в связи с чем МИД России заявил о «крайнем сожалении».

21 января газета The Times of Israel сообщила, что Москва и Израиль обсуждают механизм возвращения Иссахар на родину. В публикации говорилось, что стороны согласовали основные вопросы, связанные с возможным освобождением девушки.

23 января во время визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар. Президент отметил, что знает, что осужденная девушка «из хорошей, очень порядочной семьи», и помнит о просьбе премьер-министра о ее освобождении. Путин пообещал учесть это при принятии финального решения и сказал матери Иссахар, что «все будет хорошо».

Теги: Израиль, контрабанда, новости РБК
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СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар
Политика
МИД исключил обмен осужденной за контрабанду гашиша израильтянки Иссахар
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