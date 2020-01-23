Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар

Защита рассчитывает на скорое освобождение осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщил РБК ее адвокат Алексей Добрынин.

«На наш взгляд, все движется к ее освобождению. По крайней мере, мы на это рассчитываем», — сказал он.

Представитель защиты израильтянки подтвердил РБК, что 23 января ее посетит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) журналист Даниил Ломакин сообщил РБК, что 23 января Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию. По его словам, в какую колонию доставят осужденную, пока неизвестно.

Как сообщает «Интерфакс», Москалькова посетит Иссахар в исправительной колонии в поселке Новое Гришино в Московской области. Москалькова сообщила агентству, что процессуальных решений по освобождению израильтянки сейчас нет. При этом омбудсмен добавила, что надеется на их появление «исходя из принципа гуманизма».