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Вирус из Китая ,  
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Япония подтвердила второй случай заражения новым коронавирусом из Китая

Второй случай заражения человека пневмонией, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, зафиксирован в Японии. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным ведомства, заболевшим является 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань. В ведомстве призвали граждан не поддаваться панике, рекомендовали носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

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Первый случай заражения коронавирусом в Японии выявили 16 января. Тогда вирус обнаружили у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который ранее посещал Ухань.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 25 человек, еще 839 заразились этим вирусом. Ранее о первой жертве сообщили власти граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

Первые случаи заболевания коронавирусом нового типа, который вызвал вспышку пневмонии, выявили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Как позже стало известно, все заболевшие подхватили инфекцию через продукты из мяса морских млекопитающих, продававшихся на одном из местных рынков.

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Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. При этом в статье китайских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Medical Virology, сообщается, что источником данного вируса могли стать змеи.

Случаи заболевания коронавирусом также были выявлены в ряде других стран: в США, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре.

Теги: Япония, коронавирус
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