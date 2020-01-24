Япония подтвердила второй случай заражения новым коронавирусом из Китая

Второй случай заражения человека пневмонией, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, зафиксирован в Японии. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным ведомства, заболевшим является 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из китайского города Ухань. В ведомстве призвали граждан не поддаваться панике, рекомендовали носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

Первый случай заражения коронавирусом в Японии выявили 16 января. Тогда вирус обнаружили у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который ранее посещал Ухань.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 25 человек, еще 839 заразились этим вирусом. Ранее о первой жертве сообщили власти граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.