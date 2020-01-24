McDonald's приостановил работу в пяти городах Китая из-за коронавируса

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское подразделение корпорации.

Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была впервые зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, от пневмонии, вызванной этим вирусом, погибли 25 человек. Также известно о 800 заразившихся. Медики выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрировали в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре и Таиланде.

Власти КНР закрыли десять городов центральной провинции Хубэй, в том числе Ухань, а также самый популярный у туристов участок Великой Китайской стены — Бадалин, чтобы избежать распространения заразы.

На фоне вспышки коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Если воздержаться от поездки не удается, в ведомстве посоветовали при посещении страны избегать рынков, зоопарков, носить маску, употреблять бутилированную воду, мыть руки после посещения общественных мест и перед едой.