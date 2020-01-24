Граничащая с Россией провинция КНР заявила о первой жертве коронавируса
Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, сообщили о первой жертве коронавируса. Об этом сообщает ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения.
«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — сказано в сообщении.
В ночь на 24 января Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ведомство заявило, что держит ситуацию на контроле и ведет мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. По данным на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.
По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом скончались уже 25 человек, более 800 заражены. Случае выявления заболеваний фиксируются из-за пределами страны — в южнйо Корее, Японии, Таиланде и других. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.