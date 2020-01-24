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Граничащая с Россией провинция КНР заявила о первой жертве коронавируса

Всего в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано четыре подтвержденных случая заболевания пневмонией, вызванной ранее неизвестным вирусом. Общее число жертв в Китае достигло 25 человек
Фото: Cnsphoto / Reuters

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, сообщили о первой жертве коронавируса. Об этом сообщает ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения.

«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 января Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ведомство заявило, что держит ситуацию на контроле и ведет мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. По данным на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

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По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом скончались уже 25 человек, более 800 заражены. Случае выявления заболеваний фиксируются из-за пределами страны — в южнйо Корее, Японии, Таиланде и других. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Россия, Китай, вирус
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