Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек. Количество подтвержденных случаев заражения данным заболеванием составляет 839 человек, сообщает издание Beijing News Express со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения и медицины страны.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 444 заболевших.

Отмечается, что состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 34 человека вылечились и покинули медучреждения. В 20 провинциях было зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Все заболевшие работали на местном рынке морепродуктов. Китайские власти закрыли город на выезд и ограничили въезд в него. Также вирус распространился за пределами Китая. В частности, случаи заболевания были выявлены в США, Южной Корее, Таиланде, Японии, Сингапуре. На фоне распространения вируса в аэропортах России усилили контроль в аэропортах. Роспотребнадзор рекомендовал соотечественникам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Как установили медики, заболевание передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology ранее сообщила, что возможным источником-носителем инфекции могли стать змеи.