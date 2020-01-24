Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в ночь на пятницу, 24 января.

В заявлении ведомства сказано, что Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в распространением заболеваний, вызванных новым коронавиросом в Китае. В частности, ведомство ввело мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР.

«По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — сказано в сообщении.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний в России ведомство рекомендует либо совсем воздержаться от поездок, либо при посещении страны избегать рынков, зоопарков, носить маску, употреблять бутилированную воду, мыть руки после посещения общественных мест и перед едой. В случае проявления симптомов обращаться в больницы и не заниматься самолечением.