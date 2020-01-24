В Сингапуре число заразившихся новым коронавирусом возросло до трех

В Сингапуре зафиксировали два новых случая заражения неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV, выявленным впервые в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Сингапура.

Ранее местные власти сообщали об одном заразившемся вирусом мужчине в возрасте 66 лет, который прибыл в Сингапур из Уханя 20 января со своей семьей. По данным министерства, 24 января вирус выявили у 37-летнего сына мужчины.

Третьим случаем стало заражение женщины в возрасте 53 лет, которая также прибыла из китайского Уханя с семьей 21 января. Ранее ее госпитализировали с подозрением на вирус.

По последним данным, от пневмонии, к которой приводит вирус, уже умерли 25 человек, всего в стране зафиксировали около 800 случаев заражения. Китайские медики установили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку.