ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV, следует из сообщения на сайте организации. К таким выводам пришли специалисты на экстренном заседании, которое прошло 22 и 23 января.

ВОЗ рекомендует властям каждой страны принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием. Кроме того, для борьбы с вирусом странам необходимо предоставлять полные данные о распространении вируса в ВОЗ, говорится в сообщении.

По последним данным, в Китае от ранее неизвестного коронавируса уже погибли 25 человек, а общее число заразившихся в стране составляет 839 человек. Кроме того, случаи заболевания выявили в Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и США.



Китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Ранее врачи предполагали, что заболевание распространяется через зараженные продукты.

На фоне вспышки коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Китай до стабилизации в стране эпидемиологической ситуации. Кроме того, в ведомстве сообщили о введении мониторинга за прибывающими из Китая рейсами.