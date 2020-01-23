Власти Пекина отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса

Власти Пекина приняли решение отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию китайского Нового года, в целях предупреждения эпидемии коронавирусной инфекции, обнаруженной в Ухане. Об этом сообщается на сайте городского бюро культуры.

«В целях предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, а также гарантии стабильного и счастливого Праздника весны (китайский Новый год. — РБК) Пекин отменяет все крупные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее руководство музея «Запретный город» в Пекине сообщило, что комплекс будет закрыт с 25 января.

Кроме того, власти Китая закрыли доступ в город Ухань, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым видом коронавируса. В городе перестали работать метро, вокзал и аэропорт, через него не могут проезжать междугородные автобусы. Для того чтобы покинуть Ухань, население которого составляет около 9 млн человек, необходимо иметь специальный пропуск. Также выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в китайском городе Хуанган (население около 7,5 млн человек).