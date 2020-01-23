В Китае из-за коронавируса закрыли для посещения «Запретный город»

Вход в главную музейную достопримечательность Пекина решили закрыть с 25 января

Вид на ​музей «Запретный город» (Фото: Mark Schiefelbein / AP)

Руководство музея «Запретный город» в Пекине сообщило, что комплекс в центре китайской столицы будет закрыт с 25 января. В заявлении, которое опубликовано на официальном сайте музея, такое решение объясняется вспышкой нового коронавируса.

В музее пообещали вернуть деньги за билеты, купленные онлайн на даты после 25 января, и пожелали всем «счастливого и здорового китайского нового года».

«Запретный город» (Гугун) — дворцовый комплекс, расположенный в центре Пекина, рядом с площадью Тяньанмэнь. На протяжении почти 500 лет — до революции 1912 года — в нем жили китайские императоры, и доступ для обычных людей в него был ограничен. В 1924 году власти республики изгнали из дворца последнего представителя династии Цин Пу И, сохранявшего титул императора даже после революции. Спустя год в «Запретном городе» был организован музей.

23 января китайские власти закрыли доступ в город Ухань, в котором была зафиксирована вспышка заболевания. В городе перестали работать метро, вокзал и аэропорт, через него не могут проезжать междугородные автобусы. Для того чтобы покинуть Ухань, население которого составляет около девяти млн человек, необходим специальный пропуск. Жителям при выходе из дома предписано носить специальные маски.

По официальной информации, всего был зафиксирован 571 случай заболевания новым коронавирусом. 17 человек в возрасте от 48 до 89 лет умерли.

Случаи заболевания были также зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее и Японии.