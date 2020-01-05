Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек. Об этом сообщает муниципальный комитет по делам здравоохранения.

«По состоянию на 8:00 5 января в городе были зарегистрированы в общей сложности 59 пациентов с необъяснимым диагнозом вирусной пневмонии», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что состояние семи заболевших расценивается как критическое, остальные пациенты стабильны. Все они находятся в карантине, смертельных случаев не зарегистрировано. Еще 163 человека, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Медики продолжают идентифицировать патоген и устанавливают источник болезни. Эпидемиологическое исследование показало, что часть пациентов работали на оптовом рынке морепродуктов. Сейчас власти намерены приостановить его работу для проведения дальнейших санитарных исследований.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения.