Песков ответил на вопрос о критике послания Путина со стороны министров

Публикации о том, что Путин решил распустить правительство из-за того, что некоторые министры критически отнеслись к пунктам послания Федеральному собранию, «далеко отчасти правдивы». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Дмитрий Медведев сам объявил об отставке правительства, и именно «с этого угла» стоит оценивать эти публикации, отметил Песков. О каких именно публикациях идет речь, он не уточнил.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что Медведев поддерживал идею внести изменения в Конституцию, но предлагал свой вариант. По данным источников издания, премьер выступал за слияние президентской и исполнительной властей. Таким образом, в случае выбора такого варианта изменений президент де-факто должен был стать главой исполнительной власти, уточнял «Коммерсантъ».

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления президент предложил внести поправки в Конституцию. В частности, Путин заявил о необходимости закрепить в Основном законе статус Госсовета и регулярную индексацию пенсий. Кроме того, президент предложил расширить полномочия Госдумы, передав нижней палате право утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства.