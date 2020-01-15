Владимир Путин предложил изменить Конституцию

За президентом остается прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Но по кандидатурам глав силовых ведомств президент должен будет консультироваться с Советом Федерации.

Путин подчеркнул, что Россия «не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики» и должна оставаться сильной президентской республикой.

Госсовет с пока непонятными полномочиями

В числе предложений по поправкам в Конституцию — превратить Госсовет в конституционный орган. «Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил он, подчеркнув необходимость «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

Госсовет был создан указом Путина в 2000 году и сейчас является совещательным органом при президенте. Возглавляет структуру глава государства, а входят в нее председатели обеих палат парламента, полпреды президента в федеральных округах, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены «бывшие губернаторы, имеющие большой опыт государственной и общественной деятельности». В 2018 году распоряжением президента в рамках Госсовета было создано 16 рабочих групп по профильным направлениям.

Если новые полномочия Госдумы и Совфеда прозвучали в послании достаточно предметно, то детали по статусу Госсовета пока не раскрыты, отмечает политолог Александр Пожалов. Госсовет, у которого сейчас нет полномочий, получит их, сказал РБК источник, знакомый с обсуждением готовящихся поправок. «Очевидно, что, будучи прописанным в Конституции, Госсовет не может не иметь полномочий», — сказал он.

Госсовет станет частью структуры исполнительной власти, подтвердил РБК исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Виталий Мутко.

Как Путин предложил изменить Конституцию 1. Передать Госдуме право утверждения премьера и министров правительства. Президент будет не вправе отклонить утвержденные кандидатуры министров. 2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для премьера, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. 3. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. 4. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму, которая позволила пойти Путину на третий срок: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». 5. Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. 6. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. 7. Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. 8. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. 9. Закрепить регулярную индексацию пенсий.

Как изменения Конституции связаны с трансфером власти

Усилив несколько властных институтов, Путин сохранил широкий коридор возможностей для личного политического маневра после истечения срока президентских полномочий, считает политолог Александр Пожалов.

Президент заявил, что Россия останется президентской республикой, напомнила политолог Татьяна Становая, поэтому речь, например, о создании коалиционного правительства не идет. При этом можно говорить, что в стране создается система механизмов для контроля потенциального преемника президента, которую Путин не стал бы предлагать, если бы планировал остаться на посту. Это значит, что Путин покинет президентский пост, отметила она, причем, возможно, досрочно.

Анонсированное Путиным усиление полномочий Госсовета может свидетельствовать о том, что президент планирует возглавить этот орган после ухода с поста, считает Становая. Преимущество Госсовета заключается в том, что это межведомственный и межуровневый орган власти, который соединяет в одной точке и администрацию президента, и правительство, и региональные власти, говорит Становая.

Раннюю дату послания — 15 января — Становая объясняет «возможной обкаткой сценария досрочного ухода, который может быть использован, чтобы перезагрузить отношения с Западом и минимизировать риски избрания для следующего президента». Если Путин уходит в 2022 или 2023 году, то потенциальные риски могут быть ниже, чем в 2024-м, по окончании срока его полномочий, говорит Становая.

Но говорить о том, какую позицию мог бы занять сам Путин в новой системе власти, пока рано, констатирует Пожалов. Он предположил, что после своего ухода Путин может стать председателем Госдумы, которая будет утверждать премьера и всех министров без права президента эти решения заблокировать, либо руководителем обновленного Госсовета.

«Если предполагать возможность перехода Путина в кресло председателя Госдумы, то нужно рассматривать и перспективу того, чтобы он возглавил список «Единой России» (или нового избирательного блока) уже на ближайших думских выборах, — добавил Пожалов. — Руководство обновленным Госсоветом личного участия Путина в ближайших выборах, наоборот, не потребует».

Наделение Думы правом давать согласие на назначение премьера, его замов и всех министров является самым значимым из всех прозвучавших предложений, считает эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский.

Как будут вноситься изменения в Конституцию

Президент в послании подчеркнул, что предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, «а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов». Он отметил, что считает необходимым «провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок» в Конституцию и только по его результатам принимать окончательное решение.

Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь идет именно о голосовании, а не о референдуме, подчеркнул он, «поскольку президент говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции». Решение этого вопроса «фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами, цитирует Пескова ТАСС.

В действующем законодательстве процедура такого опроса населения не прописана.

В Конституции не предусмотрено внесение поправок через референдум, на референдуме может быть принята только новая Конституция, объясняет Шаблинский. Поэтому все предложенные поправки можно вносить обычным путем: Дума квалифицированным большинством одобряет поправки, затем — Совет Федерации, после чего — две трети заксобраний регионов, объясняет эксперт. «Это только кажется сложным порядком, но поскольку во всех заксобраниях послушное большинство, в последний раз на внесение поправок в Конституцию в 2013 году потребовался месяц», — вспоминает он.

Парламентарии и правительство не будут «откладывать в долгий ящик» работу над поправками в Конституцию, заявил журналистам глава профильного думского комитета Павел Крашенинников. Было бы логично, чтобы Госдума нового созыва избиралась в сентябре 2021 года и начала работать с уже обновленными полномочиями, считает Пожалов.