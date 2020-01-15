Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

В рабочую группу, созданную президентом, вошли 75 человек, представляющие разные сферы

Захар Прилепин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

В беседе с ТАСС Клишас сообщил, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января.