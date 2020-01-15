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Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

В рабочую группу, созданную президентом, вошли 75 человек, представляющие разные сферы
Захар Прилепин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

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Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

В беседе с ТАСС Клишас сообщил, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января.

Изменения в Конституцию Путин анонсировал во время послании Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом.

Вскоре после послания премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил свое решение необходимостью дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные в рамках послания Федеральному собранию. Путин подписал указ об отставке правительства, возложив на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Следом глава государства предложил на пост премьер-министра нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Конституция России, Захар Прилепин, Денис Мацуев, Валентина Терешкова
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