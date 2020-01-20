Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложения президента Владимира Путина. Изменения понадобится внести не менее чем в 14 статей Конституции

Встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Рабочая группа по изменению Конституции разработала предложения президенту. Документ поступил в РБК. Он подписан сопредседателями рабочей группы — главами конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талией Хабриевой.

В нем руководители группы отмечают, что они сформулировали ряд рабочих поправок в Конституцию. В документе предлагается определить роль и статус Госсовета, который «должен иметь самостоятельное значение». Для этого предлагается принять федеральный закон о Госсовете, а в Конституции прописан принцип его формирования и ключевые вопросы его статуса.

Также предлагается расширить полномочия парламента, сократив полномочия главы государства (палаты в этом случае получат возможность утверждать членов правительства). При этом за президентом предложено оставить контроль за деятельностью правительства и руководство вооруженными силами и правоохранителями.

Авторы поправок предложили усилить требования к кандидатам на президентский пост и расширить полномочия Конституционного суда (согласно документу, КС будет проверять принятые парламентом законы на конституционность).

Для этого потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.