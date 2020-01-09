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Политика ,  
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Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

В ходе телефонного разговора Трамп и Столтенберг выразили обоюдное согласие в том, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом, уточняется в сообщении.

Трамп оставил без военного ответа «аккуратную пощечину» Ирана
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Ранее, в ночь на 8 января, Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака. Так Тегеран отреагировал на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в результате военной операции США в Багдаде 3 января. Пентагон заявил, что удар был нанесен по приказу Трампа в оборонительных целях. Вашингтон утверждает, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

В Тегеране назвали действия США «международным терроризмом» и пообещали отомстить. К тому же, после убийства иранского генерала парламент Ирака принял резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод всех иностранных войск с территории страны.

Теги: Дональд Трамп, НАТО, Ближний Восток
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