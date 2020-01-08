Американская авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

Трампу доложили о ситуации. По данным источников Reuters и ABC, обстрелу подверглись несколько военных объектов США в стране

Авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей США. По словам собеседника агентства, информации о повреждениях или жертвах пока нет.

Президента Дональда Трампа проинформировали об атаке, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Стефани Гришам. Он «внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности», добавила пресс-секретарь.

По словам источника ABC News, база была атакована баллистическими ракетами с территории Ирана. Собеседник телеканала заявил, что обстрелу подверглись несколько военных объектов США в Ираке, в том числе в Эрбиле на севере страны. Какие еще цели могли подвергнуться атаке, неизвестно, заявил собеседник Reuters.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник, по базе было выпущено шесть ракет. В свою очередь Sky News Arabiya со ссылкой на источники в иракских силовых структурах пишет о девяти ракетах.

Ответственность за атаку на авиабазу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Press TV.