В результате удара иранских ракет по американским базам в Ираке никто не пострадал. Дональд Трамп не стал угрожать ответом, а показал, что не хочет войны. Иран тоже демонстрирует, что не хочет конфликта, считают эксперты

Фото: Alex Brandon / AP

«Пощечина» США

В среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обстрелам, которые начались после полуночи по московскому времени, подверглись аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад. NPR опубликовал фотографии со спутника, на которых видны последствия ракетного удара по базе Айн аль-Асад. Как минимум четыре ракеты упали на ее территории, отчетливо видны эпицентры взрывов и разрушенные строения.

На следующее после атаки утро (по вашингтонскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он начал его со слов: «Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие». Трамп заявил, что в результате атаки никто не пострадал: «Все наши солдаты в безопасности, и только минимальный урон был нанесен нашим военным базам».

Наши войска, продолжил американский президент, «готовы ко всему», но «Иран, по всей видимости, отступит, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира». Он не стал угрожать Ирану военным ответом, а вместо этого заявил, что «США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима». «Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент призвал НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке и заявил, что США — энергетически независимая страна и ей не нужна ближневосточная нефть.