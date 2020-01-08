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Гибель Сулеймани ,  
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Трамп оставил без военного ответа «аккуратную пощечину» Ирана Как будет развиваться конфликт Вашингтона и Тегерана
В результате удара иранских ракет по американским базам в Ираке никто не пострадал. Дональд Трамп не стал угрожать ответом, а показал, что не хочет войны. Иран тоже демонстрирует, что не хочет конфликта, считают эксперты
Фото: Alex Brandon / AP

«Пощечина» США

В среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обстрелам, которые начались после полуночи по московскому времени, подверглись аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад. NPR опубликовал фотографии со спутника, на которых видны последствия ракетного удара по базе Айн аль-Асад. Как минимум четыре ракеты упали на ее территории, отчетливо видны эпицентры взрывов и разрушенные строения.

На следующее после атаки утро (по вашингтонскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он начал его со слов: «Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие». Трамп заявил, что в результате атаки никто не пострадал: «Все наши солдаты в безопасности, и только минимальный урон был нанесен нашим военным базам».

Наши войска, продолжил американский президент, «готовы ко всему», но «Иран, по всей видимости, отступит, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира». Он не стал угрожать Ирану военным ответом, а вместо этого заявил, что «США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима». «Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент призвал НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке и заявил, что США — энергетически независимая страна и ей не нужна ближневосточная нефть.

За несколько дней до ударов Трамп заявлял, что если Тегеран атакует американцев или их объекты в регионе, то США нанесут «очень быстрый и очень сильный» удар по 52 целям в Иране.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее в этот же день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака на американские военные базы в Ираке — это «пощечина» США, и добавил, что она не является равнозначным ответом на гибель командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в результате американского авиаудара, санкционированного президентом Трампом.

Накануне атаки на американские базы в Ираке секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев возможного ответа на убийство Сулеймани.

«Нашим итоговым ответом на его убийство будет то, что мы выгоним все силы США из региона», — написал в Twitter после атаки президент Ирана Хасан Роухани. Более миролюбиво высказался глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он назвал авиаудары американских объектов «пропорциональным» ответом на «трусливые атаки против наших граждан и высокопоставленных политических деятелей». Зариф также добавил, что Тегеран не хочет эскалации конфликта.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире. Парламент Ирака назвал атаку на базы «нарушением суверенитета» страны.

Авиакатастрофа в Тегеране

8 января в 6:10 по местному времени Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта Тегерана. Это произошло через несколько часов после атаки Ирана на американские базы. Все 176 человек на борту погибли.

Самолет был новым, авиакомпания получила его в 2016 году с завода концерна, последнее плановое техобслуживание борт прошел 6 января. В авиакомпании отметили, что рейс выполнял опытный экипаж.

Власти Ирана заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Тегеран отказался передавать бортовые самописцы разбившегося самолета США и компании Boeing.

Посольство Украины в Иране отметило, что «версия теракта или ракетной атаки исключается». Однако позднее дипмиссия скорректировала сообщение на «причины авиакатастрофы устанавливаются комиссией». Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту катастрофы.

После катастрофы Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. С похожими рекомендациями выступили авиационные службы США и ЕС. Одновременно несколько крупнейших мировых авиаперевозчиков объявили о приостановке полетов в Иран и Ирак и отказе от пролета через воздушное пространство этих стран.

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета
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Что хочет сказать Вашингтон

Ирану важно было показать, что он готов открыто противостоять США, и он это показал, считает приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Андрей Баклицкий. «Ситуация, которая привела нас к этому состоянию, никуда не делась. США по-прежнему ведут экономическую войну с Ираном, а Тегеран пытается давлением в других сферах заставить Вашингтон прекратить ее», — говорит Баклицкий.

«Убийство Сулеймани показало, что Вашингтон готов отвечать, ответ Ирана продемонстрировал, что он готов на шаги в сторону войны, которая все-таки не нужна Трампу. Так что если США не продемонстрируют готовности к дипломатии и попытке решить вопрос не с позиции силы, ситуация останется такой же взрывоопасной», — говорит эксперт.

Самое главное, что прозвучало в обращении Трампа, — США на Ближнем Востоке ничего не нужно, пусть регионом занимается НАТО, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Основное, что хотел сказать Трамп: он не хочет воевать. Категорически не хочет воевать», — добавляет эксперт.

«Понятно, что Иран нанес удар крайне аккуратно. Там тоже понимают, что война не нужна. Если Иран на этом остановится, то данный инцидент можно считать исчерпанным», — отметил Лукьянов. Противостояние и санкции останутся, но не будет военного конфликта. «Смысл всего происходящего в том, чтобы все демонстрировали свою непримиримость, но на деле действия крайне аккуратные», — резюмирует он.

Точка зрения, что Иран намеренно нанес осторожный удар, есть в Белом доме, рассказали телеканалу CNN несколько источников в администрации США. Они высказали мнение, что Иран мог бы направить свои ракеты в районы, где находятся больше американцев и они менее защищены, но почему-то не сделал этого. «Мы могли сделать это, но мы этого не сделали», — такое послание сделал Тегеран, сказал CNN чиновник Госдепартамента.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что незадолго до атаки Тегеран предупредил Багдад о готовящемся ударе. А тот в свою очередь передал информацию Вашингтону — поэтому американские военные успели укрыться.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Иран, США, авиаудар, Дональд Трамп
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