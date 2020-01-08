Трамп предложил России и Европе отказаться от «ядерной сделки» с Ираном

Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай должны отказаться от соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом во время выступления заявил президент США Дональд Трамп, речь которого опубликована на сайте Белого дома.

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность», — сказал Трамп. По его словам, вместо соглашения по ядерной программе страны должны заключить новую сделку с Ираном, которая «сделает мир более безопасным», а также позволит Ирану «процветать и использовать его огромный нераскрытый потенциал».

Такое заявление Трамп сделал после того, как Иран атаковал американскую авиабазу в Ираке. Президент США также пообещал ввести против Тегерана «дополнительные жесткие» санкции.

Иран нанес удар спустя пять дней после того, как по приказу Трампа в результате ракетной атаки в Багдаде был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Власти США утверждают, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных. В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить.

Сделка по ядерной программе с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) была подписана 2015 году. В 2018 году США вышли из договора и ввели экономические санкции против Тегерана.