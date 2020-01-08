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Гибель Сулеймани ,  
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В ООН оценили решение Трампа уйти от конфронтации с Ираном

Организация объединенных наций (ООН) приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после атаки Ирана по американской авиабазе в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, передает CNN.

«Мы принимаем к сведению заявление президента Трампа», — сказал Дюжаррик, объяснив, что ООН приветствует любые признаки того, что «лидеры отступают от серьезной конфронтации» и пытаются избежать эскалации.

Трамп оставил без военного ответа «аккуратную пощечину» Ирана
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Ранее Трамп заявил, что в ответ на авиаудары по американской базе в Ираке США введут «дополнительные жесткие санкции» против Ирана. Кроме того, он призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе. Тегеран нанес атаку спустя пять дней после убийства по приказу Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. Спецоперация по его ликвидации прошла в Багдаде в ночь на 3 января. В Вашингтоне считают, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

В Иране убийство генерала сочли «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. Трамп в свою очередь заявлял, что в случае атаки со стороны Тегерана США будут готовы ударить по 52 целям в Иране.

Теги: ООН, Дональд Трамп, Иран
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