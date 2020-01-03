Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

Командир элитного подразделения КСИР погиб в пятницу после авиаудара США в Багдаде. По словам министра иностранных дела Ирана Джавада Зарифа, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации

Джавад Зариф (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с «Исламским государством», «Аль-Нусра», «Аль-Каида» (все эти организации признаны в России запрещенными) и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он добавил, что США несут ответственность за все последствия своей «мошеннической авантюры».

В ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта был убит Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В заявление Пентагона говорилось, что операция против Сулеймани была проведена по указанию Дональда Трампа в «оборонительных целях». «Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», — считает американское оборонное ведомство.

Весной метнувшего года Вашингтон отнес КСИР к террористическим организациям.