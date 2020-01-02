В Стамбуле задержали 7 человек в рамках дела о побеге экс-главы Renalut

В Стамбуле задержали 7 человек в рамках дела о побеге экс-главы Renalut

Полиция в Стамбуле в рамках расследования по делу о побеге из Японии в Ливан через Турцию бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона задержала семь человек, четверо из которых являются пилотами. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

По факту прилета Гона в Стамбул, где он находился полтора часа перед вылетом в Ливан, МВД Турции начало расследование.

О том, что Гон бежал из Японии в Ливан, стало известно 31 декабря. Как писала ливанская газета Aljoumhouria, Гон прилетел в страну на частном самолете из Турции. Впоследствии Гон подтвердил, что находится в Ливане, и заявил, что не скрывается от правосудия. Экс-глава автоконцерна отметил, что он скрывается от «несправедливости и политического преследования» и не намерен «находиться в заложниках у фальсифицированной судебной системы Японии».

Впоследствии газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что побег Гона из Японии в Ливан планировался его соратниками в течение нескольких недель, ключевую роль в операции сыграла его супруга.

Карлоса Гона задержали 19 ноября. В январе 2019 года ему предъявили обвинение в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов и списании на Nissan личных убытков на сумму $16 млн. В ходе судебного заседания Гон назвал свой арест несправедливым и отказался признавать свою вину.

В конце января Гон ушел с поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault. Его сменил Тьери Боллоре.

В марте 2019 года Гона отпустили под залог $8,93 млн. Спустя месяц его вновь заключили заключили под стражу из-за новых обвинений. В конце апреля его вновь отпустили за $4,5 млн.