В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Это освобождение под залог — второе для Гона за текущий месяц. Гон — фигурант сразу нескольких уголовных дел о сокрытии от налогов доходов и финансовых махинациях в общей сложности на $80 млн.

В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 млрд иен (около $9 млн) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован.

22 апреля ему предъявили новые обвинения в финансовых махинациях: бывший глава автоконцерна подозревается в нецелевом использовании средств Nissan для личных нужд. Платежи компании, направляемые дистрибьютору в Омане, фактически поступали в инвестиционную компанию, которой на деле владел Гон, выяснили следователи. Убытки концерна в связи с эти эпизодом составили $5 млн, подсчитали правоохранители.

Гон отрицает все обвинения, считая их следствием «заговора и предательства» руководства Nissan.