Экс-глава Renault Карлос Гон покинул Японию

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

В сообщении говорится, что он прибыл в столицу Ливана Бейрут. Ливанская газета Aljoumhouria сообщает, что Гон прилетел в страну на частном самолете из Турции.

Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали в ноябре 2018 года. Его обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов и списании на Nissan личных убытков на сумму $16 млн. Сам Гон не признает обвинений и называет их заговором руководства Nissan. По его словам, в компании выступали против его плана о дальнейшей интеграции трех компаний альянса.

В марте текущего года Гона отпустили из-под стражи под залог ¥1 млрд ($8,93 млн). В соответствии с соглашением, он не мог покидать Японию до окончания судебных разбирательств. Кроме того, ему запретили использовать мобильный телефон и ограничили доступ к компьютеру.