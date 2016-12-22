В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Правоохранительные органы Японии задержали главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, одного из самых успешных менеджеров мирового автопрома Карлоса Гона. Ранее Nissan сообщил о внутреннем расследовании против него

Карлос Гон (Фото: Akio Kon / Bloomberg)

После допроса японские следователи арестовали одного из самых известных менеджеров автопрома в мире, главу ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщают газета Yomiuri и телеканал NHK.

Ранее газета The Asahi Shinbun сообщила со ссылкой на источники, что Гон будет задержан в понедельник, 19 ноября. Позже газета рассказала, что следователи уже начали допрос Гона в штаб-квартире Nissan Motor Co. в Йокогаме, куда они пришли с ордером на обыск.

Позднее Nissan выпустила сообщение, в котором говорилось, что компания уже в течение нескольких месяцев вела внутреннее расследование в отношении Гона и представительного директора Грэга Келли. Nissan передала материалы расследования японской прокуратуре и заверила в готовности сотрудничать со следствием.

В ходе расследования выяснилось, что Келли и Гон в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы последнего. Были вскрыты и факты использования активов компании в личных целях при соучастии Келли.

​Компания принесла извинения акционерам. Совету директоров предложено снять Гона и Келли со своих постов.

По данным сайта investing.com, акции Renault в Париже утром в понедельник подешевели почти на 5%, а после сообщений о продолжении следственных действий падение курса акций компании составило более 12%.

Как сообщает газета The Japan News, Гон является одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Японии. По отчетам, в 2015 году он получил 1,07 млрд иен, в 2016 году его зарплата составила 1,09 млрд иен, однако в отчете Nissan за 2017 год фигурировала сумма на 33% меньше — около 730 млн иен (около $6,4 млн).​

Карьера Гона началась в Michelin, потом он перешел в Renault, где успешно вывел из кризиса южноамериканское отделение компании. В 1999 году Гон занял один из руководящих постов в японской компании Nissan, которая находилась на грани банкротства. После слияния Renault и Nissan Гону удалось стабилизировать положение и добиться роста основных показателей, он возглавил альянс, который позже приобрел еще и пакет акций Mitsubishi.

В интервью Financial Times, перевод которого опубликовала газета «Ведомости», Гон заявил, что после его прихода в Nissan «компания взлетела как ракета уже в первые два года» благодаря жестким методам руководства, в частности увольнениям нерадивых сотрудников. ​«Компания была на пути к банкротству, но все отлично спали по ночам. Я хотел, чтобы люди брали обязательства, которые бы не просто описывали, что они должны сделать, но и содержали гарантию, что они сделают это», — рассказывал он.

Там же он поделился своим мнением о критике высоких доходов топ-менеджеров в Японии и Франции. «Вознаграждения [топ-менеджменту] под более пристальным вниманием, чем прежде, я сполна это почувствовал, — признал Гон. ​— Вы не встретите ни одного гендиректора, который сказал бы: мне переплачивают. Это не мне решать, это полностью компетенция совета директоров».