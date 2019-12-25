Аксенов посоветовал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 24 дек, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 24 дек, 12:44
«Ирония судьбы» и еще 6 российских фильмов, на которые сняли ремейки Стиль, 11:50 В тюменской колонии произошел пожар Общество, 11:49 История сервиса в авиации: от плетеных кресел до интернета на борту Партнерский материал, 11:47 В «Современнике» сообщили об отсутствии изменений в состоянии Волчек Общество, 11:35 Кадровые документы: что должно быть в порядке Pro, 11:24 Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Политика, 11:23 Прокуратура Татарстана признала незаконным участие школьников в учениях Общество, 11:18 После жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае возбудили уголовное дело Общество, 11:16 МЧС опубликовало фото с совершившим жесткую посадку вертолетом в Эвенкии Общество, 11:15 Двухсотлетний стартап: зачем туроператор из Китая купил бренд Thomas Cook Pro, 11:15 Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 11:14 Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж Общество, 11:14  Почему Facebook может стать конкурентом Bitcoin Крипто, 11:09 Утильсбор и инфляция: какие автомобили и как подорожают в 2020 году Авто, 10:58
Политика ,  
0 
Аксенов посоветовал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на слова украинских властей о мосте через Керченский пролив, пишет «РИА Новости».

«Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк... Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — заявил он.

Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Аксенов предложил всем сомневающимся прокатиться по Крымскому мосту и пообещал встретить их на полуострове.

Глава Крыма также назвал пуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием.

«Это событие эпохальное, ожидаемое событие для Республики Крым. Вокзал ожил. Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее», — заявил Аксенов журналистам.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

25 декабря он вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым проехался на первом поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь. Они сели на него в Симферополе.

Железнодорожное движение по мосту 23 декабря открыл президент Владимир Путин. Он проехал на поезде из Керчи в Тамань в кабине машиниста. 24 декабря из Москвы отправился первый пассажирский поезд на полуостров.

На Украине назвали открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту нарушением суверенитета страны. В заявлении представительства украинского президента в Крыму, которое располагается в Херсоне, также сказано, что пуск поездов является пренебрежением нормами международного права.

Теги: Крымский мост, Сергей Аксенов, Украина
Материалы по теме
Появилось видео прибытия проехавшего Крымский мост поезда в Севастополь
Общество
Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь
Общество
Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter