Аксенов посоветовал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

Аксенов посоветовал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на слова украинских властей о мосте через Керченский пролив, пишет «РИА Новости».

«Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк... Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — заявил он.

Аксенов предложил всем сомневающимся прокатиться по Крымскому мосту и пообещал встретить их на полуострове.

Глава Крыма также назвал пуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием.