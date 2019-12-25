Аксенов посоветовал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на слова украинских властей о мосте через Керченский пролив, пишет «РИА Новости».
«Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк... Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся», — заявил он.
Аксенов предложил всем сомневающимся прокатиться по Крымскому мосту и пообещал встретить их на полуострове.
Глава Крыма также назвал пуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием.