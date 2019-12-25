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Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь. Конечной точкой его маршрута должен стать Севастополь, однако именно на вокзале Симферополя его встретили представители властей полуострова, передает «РИА Новости».

На вокзал, где стоянка поезда, следующего из Санкт-Петербурга, продлилась 15 минут, вышли глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Состав встречали также жители полуострова.

За время стоянки Аксенов и Развожаев успели сесть в поезд и на нем отправились в Севастополь. До конечной точки маршрута по расписанию поезд доберется в 09:25 мск.

В Сети появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Общество

Пассажирами первого поезда в Крым стали около 600 человек. Также на полуостров будут ходить поезда из Москвы — конечной точкой их маршрута будет Симферополь.

Теги: Крымский мост, Симферополь, поезд
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В Сети появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
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По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
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Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым
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