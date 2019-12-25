Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь. Конечной точкой его маршрута должен стать Севастополь, однако именно на вокзале Симферополя его встретили представители властей полуострова, передает «РИА Новости».

На вокзал, где стоянка поезда, следующего из Санкт-Петербурга, продлилась 15 минут, вышли глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Состав встречали также жители полуострова.

За время стоянки Аксенов и Развожаев успели сесть в поезд и на нем отправились в Севастополь. До конечной точки маршрута по расписанию поезд доберется в 09:25 мск.

Пассажирами первого поезда в Крым стали около 600 человек. Также на полуостров будут ходить поезда из Москвы — конечной точкой их маршрута будет Симферополь.