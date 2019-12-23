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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин доехал на поезде из Тамани в Керчь и открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. 23 декабря первый поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин проехал в поезде, следующем в Тамань из Керчи
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Таким образом было открыто железнодорожное сообщение Крымского моста
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих (слева на экране) в кабине машиниста
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Владимир Путин, председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг (слева) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Первый пассажирский поезд ​«Таврия» отправился 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Поезд прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25. Путь займет 43 часа 25 минут
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что пассажирами поезда в Крым станут​ 600 человек
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Стоимость билетов на поезд начинается от 2,9 тыс. руб.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту Владимир Путин объявил​, что в следующем году пассажиропоток может составить 14 млн человек
Теги: мультимедиа, Владимир Путин, Крымский мост
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