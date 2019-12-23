Общество , 23 дек, 15:54
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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин доехал на поезде из Тамани в Керчь и открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. 23 декабря первый поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга.
Владимир Путин проехал в поезде, следующем в Тамань из Керчи
Таким образом было открыто железнодорожное сообщение Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих (слева на экране) в кабине машиниста
Владимир Путин, председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг (слева) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Первый пассажирский поезд «Таврия» отправился 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь
Поезд прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25. Путь займет 43 часа 25 минут
Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что пассажирами поезда в Крым станут 600 человек
Стоимость билетов на поезд начинается от 2,9 тыс. руб.
На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту Владимир Путин объявил, что в следующем году пассажиропоток может составить 14 млн человек