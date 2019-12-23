Политика , 23 дек, 18:46
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На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту нарушает суверенитет Украины, считают в Киеве. Заявление с реакцией на это событие опубликовано сайте представительства украинского президента в Крыму, которое сейчас располагается в Херсоне.
Запуск поездов «является грубым нарушением» суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пренебрежением принципами и нормами международного права, заявили в ведомстве.
Киев также осудил действия президента России Владимира Путина, который 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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