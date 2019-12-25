Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь прибыл в конечный пункт назначения, сообщает «РИА Новости». На вокзале его встречали жители полуострова.

Ранее поезд проехал Симферополь, где на него сели глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Из Санкт-Петербурга поезд выехал в 14:00 23 декабря. Его время в пути составило 43,5 часа.

Поезд «Таврия» (Санкт-Петербург — Севастополь) будет курсировать ежедневно. Также в Крым будет ходить еще один поезд — из Москвы в Симферополь, его время в пути — 33 часа. Оператор перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».