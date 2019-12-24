Первый поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала

Первый поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала

Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправится с Казанского вокзала во вторник, 24 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой российскую частную компанию «Гранд Сервис Экспресс».

Состав начнет свой путь из столицы в Симферополь в 23:45 и за 33 часа достигнет места назначения. Все расстояние займет 2009 км.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно под номерами №27 и 28.Стоимость проезда в таком поезде оценивается от 2966 руб за место в вагоне-купе до 9952 руб. в СВ.

Ранее прошла церемония открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, строительство которого началось в 2016 году. В ней принял участие президент России Владимир Путин, он проехал по мосту в кабине машиниста поезда, следующего из Керчи в Тамань.